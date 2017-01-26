蔡英文視察馬祖過年留守官兵 發放慰問金
蔡英文總統今天到馬祖視察過年期間留守的官兵，並各發慰問金2萬元。總統表示，因為各位堅守崗位，所有的人民才能過個平安的好年，希望幹部門提醒留守人員，撥空給家人。
總統與國軍官兵在勝利山莊用餐，並加發陸軍南竿守備大隊混砲連、南竿守備大隊步兵連部三排兩個單位各兩萬元慰問金，並祝大家新春愉快。
蔡總統說，今天是小年夜，很多人已經開始準備回家團圓，但是國家安全沒有假期，國軍依然堅守崗位，肩負起保家衛國的責任，馬祖是國家安全的第一線，也是台澎防衛的前哨跟盾牌，這裡天氣很冷，國軍在這執勤比在台灣本島更辛苦，所以她特地來前線探視，感謝大家外，也要幫大家打氣。
蔡英文總統表示，馬祖國軍和民眾關係融洽，縣府和指揮部都相互合作支持，軍愛民、民敬軍的榜樣值得台灣本島各地學習，馬祖國軍部隊打造出精實的馬祖精神，這是她所期待的國防，她也期待這樣好的榜樣，可以讓更多人，尤其讓無軍事訓練役的年輕朋友多了解，是全民國防概念的落實。
(中時)
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