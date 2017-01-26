疑遭貨櫃車碰撞 拖車司機倒血泊亡
台南市安南區25日晚間傳出一名葉姓拖車司機在和順工業區內的開安二街貨櫃場工作時意外死亡，同事發現時他已倒臥血泊中，後腦有傷痕，同事猜測疑似貨櫃車移動時遭意外夾傷，但詳細死因仍待檢察官解剖相驗查證。
50歲的葉姓拖車司機25日晚上6時在和順工業區內一處貨櫃場工作，同事發現他的屍體時，葉男已倒臥貨櫃車旁的血泊中，後腦有傷痕，趕緊報案將他送醫，急救仍回天乏術。
警方察看現場血跡與監視畫面，初步研判葉男屍體遭發現時，起碼死亡已過30分鐘，懷疑是否在貨櫃車移動時，他正好在兩部車的車尾，遭到夾傷，或者從高處摔落，導致頭部受創死亡。
葉男死因難以判斷，警方獲報到場拉起黃線，保留現場跡證，已報請檢察官相驗，決定擇日解剖進一步釐清死因。
(中時)
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