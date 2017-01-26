《時來運轉》運彩報報 之 德甲最強升班馬vs唯一不敗

兩支前後期的「最強升班馬」將再度交鋒。(美聯社資料照)

德甲四連霸王者拜仁慕尼黑在冬歇期前的冠軍前哨戰中，主場3：0橫掃「最強升班馬」RB萊比錫，終於超前對手3分穩站榜首位置。上週德甲回歸，進行第17輪比賽後，賽程剛好過半，拜仁和RB萊比錫都順利擊敗對手，目前繼續以42分和39分位居前兩名，冠軍的競爭日趨白熱化。

由奧地利紅牛公司投資的RB萊比錫是收購多支地方球隊組合而成，從09年起啟動了一個升上德甲的十年計劃，而RB萊比錫前後只花了7年，就從地方聯賽升上德甲，提前完成目標，本季德甲初試啼聲，竟打出讓人驚艷不已的好成績，前13輪聯賽保持不敗並排名第一，直到14輪作客0：1不敵因格斯塔特才首嘗敗績。

與此同時，以31分排名第3的霍芬海姆也悄悄譜寫自己的奇蹟，前17輪戰績7勝10平，是歐洲五大聯賽本季至今仍保持不敗金身的唯一隊伍，年僅29歲的少帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）受到各方追捧，「天才教練」、「少年穆里尼奧」等讚譽接踵而至。大家都在看，這名上季臨危受命幫助球隊保級成功、德甲史上最年輕的正式總教練，會帶領霍芬海姆以怎樣的成績完成他作為球隊總教練的第一個完整賽季。

其實說到德甲「最強升班馬」，資深球迷一定會想到2008-09賽季的霍芬海姆，當年「霍村」也是連續兩年升級，首次升上德甲聯賽，而且在上半季的表現一鳴驚人，壓倒一眾豪門成為半程冠軍，下半季由於受到傷病困擾成績因此下滑，最終以第7名結束。

兩支前後期的「最強升班馬」，本季在德甲才首次交鋒，去年8月28日的首循環對壘，上半場雙方互交白卷，下半場則合演一場對攻大戰，霍芬海姆兩度領先，仍被RB萊比錫兩度追平，包括奧地利中場薩比策（Marcel Sabitzer）的補時絕殺追平，雙方2：2握手言和。

兩支球隊都是年輕有才華、渴求勝利、高舉進攻大旗，而且都有完整的青年隊體系為球隊源源不絕輸送新血。RB萊比錫擁有前斯圖加特的20歲年輕前鋒維爾納（Timo Werner），以及助攻能力極佳的25歲瑞典中場國腳佛斯貝里（Emil Forsberg），兩人共進15球，佛斯貝里更以8次助攻排名德甲第一。霍村的進攻核心是身高194公分的德國中鋒瓦格納（Sandro Wagner），這名拜仁青訓出身的射手本季已有10球進帳，加上表現穩定的左腳將烏特（Mark Uth）、克羅埃西亞進攻好手克拉馬里奇（Andrej Kramarić）和前多特蒙德青訓的土耳其中場發電機德米爾巴伊（Kerem Demirbay）。估計又會是一場精彩的對攻戰，但勝負難以預料，既然雙方都崇尚進攻，2.5球大應屬首選。

(中時電子報)