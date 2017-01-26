年輕人辦米街遊市集 打造如廟會建醮的喜氣感
台南市中西區新美街近來有群年輕人積極籌辦活動，使這個有人文歷史的街道再度活絡，今年春節初四初五，他們整條街貼上「春吉」（台語諧音：存錢）春聯，街口豎立牌樓取代招牌，找來70家攤商，舉辦「米街遊市集」，打造有如廟會建醮的喜氣感。
新美街在台灣早期因米店聚集，居民暱稱米街，時至今日，米店沒落只剩一家，但老街內仍藏著其他老字號的店家，還有永遠不曾抹去的歷史風華。
近2年來，新美街逐漸新開了民宿、咖啡廳、冷飲鋪與飾品店，同一條街的商家新舊崢嶸，並成立米街人文會社，一群年輕人積極舉辦活動與歷史走讀，將老街的文化傳遞出去。
經過三個月的籌備，米街遊市集在初四、初五中午至下午6時再度開張，這次找來70家攤商擺攤，並建立舞台，有多個團體將輪流上台表演，整條街掛上五色旗，商家配合在門口貼上「春吉」紅聯，重現古早時期米街過年的喜氣。
「米街遊市集-金雞走春」活動在新美街口豎立一塊牌樓，取代布條看板，牌樓上寫著「新正米街過好年 吃腥臊賰硩年錢」相當醒目，民眾一開始會以為是廟會建醮的牌樓，其實是卻是新美街的活動招牌。
米街人文會社理事長陳宏斌說，牌樓標語請專家構想，「新正」是新春的意思，「吃腥臊賰硩年錢」意指吃得好兼存壓歲錢。民眾遊米街先看牌樓，還會駐足念一下標語，想一下，才會想通意思。
(中時)
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