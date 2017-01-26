孕期倒數焦慮 陳子玄挺8月肚踩恨天高嚇壞人

陳子玄挺8月肚踩恨天高嚇壞網友。（圖／取材自陳子玄臉書）

隨著孕期邁入第八個月，陳子玄也透露她是既期待又怕受傷害。（圖／本報系資料照片）

本土劇女星陳子玄去年9月宣布和大15歲的陳建隆結婚，並懷有兩人愛的結晶，即將身格當新手媽媽的陳子玄也透露，隨著孕期邁入第八個月，她的也開始感到焦慮、緊張，心情可以說是既期待又怕受傷害。

陳子玄有喜後常大方分享懷孕生活，孕期邁入第八個月的她昨（25日）則透露，心情開始感到焦慮、緊張，同時她也曬出工作照，陳子玄挺著8月孕肚，腳踩高跟鞋拍照，只見她四肢依舊相當纖細，完全看不出是大腹便便的孕婦。

照片中陳子玄的服裝巧妙遮住孕肚，陳子玄直說：「藏的很好」，不過她腳踩恨天高，此舉嚇壞網友，陳子璇也親自回覆表示：「拍平面而已，別擔心！沒拍照時就脫了」。

(中時電子報)