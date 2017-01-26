年節購買冷凍年菜 消保官教你選購撇步
採購年菜，不少民眾會選擇冷凍包裝，新竹市消保官劉興振今天前往量販店查驗年菜時表示，消費者選購冷凍年菜時應先看包裝是否完整，標示是否明確，才能吃得安心有保障。
劉興振表示，年節期間，不少民眾預計選購冷凍包裝年菜、準備圍爐團圓，而冷凍包裝的年菜也不斷推陳出新，為避免民眾誤信廣告而上當，今天前往各大量販店查驗年菜活動廣告與包裝。
劉興振前往大潤發湳雅店、遠東愛買巨城店、大潤發忠孝店等量販公司，抽查店家中，大潤發張貼大型分類廣告，如佛跳牆、雞湯、豬腳、海鮮料理等，遠東愛買有年菜套餐的廣告，三家店均有標明重量或數量。但大潤發湳雅店年菜預購海鮮類廣告中，明蝦標示為7-8尾，未標明重量。
劉興振表示，今年各種包裝年菜推陳出新，口味眾多，消費者購買冷凍包裝年菜應先看包裝是否完整、是否標示重量、數量、內容物、添加物、熱量、保存期限、保存溫度、熱食方法等。
劉興振提醒，消費者可從包裝上的標示，確認內容物主要原料的大小重量，如醉蝦15隻是共幾公克重，烏骨雞湯的雞是全雞或半雞、幾公克重等，才能買得放心、吃的安心，勿輕信廣告而衝動購買，卻忽略了包裝上的標示是否明確；消費者也須注意食品的保存方式，把握賞味期限食用完畢，確保食品新鮮。
他說，消費者若食用冷凍包裝年菜食品造成胃腸不適，一定要留下檢體作為證據，包括未食用完的部分、排泄及嘔吐物，送衛生局檢驗，才能向製造業者請求賠償。若有消費糾紛，可向市府消保官申訴。1060126
(中央社)
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