巨人隊正式回覆 陽岱鋼確定不打經典賽
中華隊日前公佈參與經典賽的28人名單，其中還未表明意願旅日球星的陽岱鋼也被列在其中，而這幾天中華隊仍在等待讀賣巨人隊的正式回覆，日本媒體已在稍早率先揭露陽岱鋼不打的消息，中華棒協也在中午收到巨人隊正式回覆，陽岱鋼確定不打經典賽，而28人名單的空缺將由統一獅外野手羅國龍遞補。
巨人隊在回覆中提及，「巨人球團接獲中華棒協通知後，即刻徵詢陽岱鋼選手個人參賽意願，陽選手經思考後，考量去年季中肋骨受傷，又勉力完成剩餘賽程，現在肋骨傷勢還未完全痊癒，因此婉拒參加2017年WBC中華代表隊的邀請。」
28人名單中「最大咖」的陽岱鋼辭退，中華隊總教練郭泰源坦言很遺憾，但也尊重他的決定，並隨即通知羅國龍遞補。中華隊已從今天起放年假，1月30日晚間收假，31日起繼續在台灣體大進行集訓，而被列入32人名單中的球員也將在2月4日啓程赴澳洲移地訓練。
(中時電子報)
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