喜迎丁酉金雞新年 桃園機場年味濃
桃園國際機場旅客運量去年創下4,230萬人次新高，機場公司迎接2017丁酉金雞年春節的到來，在第一、第二航廈增添了許多別出心裁的且充滿濃厚年味的裝飾，不僅讓航廈空間煥然一新，所有出入境旅客在春節進出航廈之際，也能充分感受到傳統節慶的歡愉喜氣。
雖然今年的春節連續假期只有6天，但整體春節疏運期間較去年運量仍成長約6.87%；為了讓旅客一踏進臺灣即能感受到熱鬧豐盈的春節氛圍，同時在新的一年開始為大家送上祝福，機場公司及駐機場各單位無不發揮巧思，讓航廈處處充滿了濃郁的傳統年味。
入境旅客一走進第一航廈三樓證照查驗大廳，映入眼簾的除了有最具春節代表性的蘭花、鳳梨花、金桔等植栽組成的園藝造景及Q版祝賀立牌，中央區的大型立體TAIWAN裝藝術置也加飾了金幣、燈籠、竹籃、龍炮等應景物品；一樓出境大廳的透明電梯也貼上以大型雞年意象及象徵富貴的牡丹花圖樣剪紙藝術品，洋溢過年團聚、傳承的意象。
第二航廈入境及出境大廳的主要大型廊柱也貼上了雞年意象的傳統工藝剪紙貼圖，帶動年節熱鬧氛圍，一樓北側也設置以燈籠、屏風、蘭花為元素的裝置藝術，吸引旅客的目光，兩座航廈所有出入大門也貼上賀語，祝福大家富貴吉祥；此外許多航空公司報到櫃檯及免稅商店街也同樣設置了春節裝飾物品，並且舉辦寫春聯、印紅包等應景活動，許多參與的旅客們無不興高采烈的揮毫，帶著春聯與好心情開心的登機出遊。
(中時)
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