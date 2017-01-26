詹啟賢表態參選2020年總統大選

表態參選國民黨主席的詹啟賢26日接受《POP搶先爆》廣播節目訪問表示，國民黨主席與西元2020年總統參選人最好同一人，這樣最能達作戰效率，且之前每次都成功。他明確表態參選2020年總統，不考慮選副總統。（鄧博仁攝）

表態參選國民黨主席的詹啟賢26日接受《POP搶先爆》廣播節目訪問表示，國民黨主席與西元2020年總統參選人最好同一人，這樣最能達作戰效率，且之前每次都成功。他明確表態參選2020年總統，不考慮選副總統。（鄧博仁攝）

表態參選國民黨主席的詹啟賢26日接受《POP搶先爆》廣播節目訪問表示，國民黨主席與西元2020年總統參選人最好同一人，這樣最能達作戰效率，且之前每次都成功。他明確表態參選2020年總統，不考慮選副總統。

(中時)