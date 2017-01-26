春節湧遊客 將加強稽查逢甲商圈停車場

台中市逢甲商圈春節期間預計將湧入大量遊客，為避免停車場業者漫天喊價，產生消費爭議，台中市政府交通局已事先與周圍30家業者溝通，達成每日每次300元上限的收費標準共識，但仍有「二少停車場(第一場)」、「二少停車場(第2場)」、「萬事達停車場」3家業者堅持偏高收費，交通局會將其偏高收費資訊公告在交通局網站，提醒民眾停車前慎選；若產生違規及消費爭議，也會派值班人員到場協助處理。

交通局長王義川指出，為避免業者春節期間出現坐地起價的情形，年前已針對逢甲商圈周遭30家停車場業者逐家溝通，大部分業者都很支持合理收費，因此達成每日每次300元上限的收費標準共識。然而，仍有少數業者堅持高收費標準，往年甚至出現每次500元以上的惡質收費，交通局會將這樣的業者收費標準公告在交通局網站，提醒消費者注意。

3家收費堅持偏高的業者包括：二少停車場(第一場)、二少停車場(第二場)、萬事達停車場)。王局長表示，春節期間會派員掌握這3家業者實際收費狀況，若確實超過標準共識300元

，交通局就會立即公告於官網。其他業者收費秩序也會一併突襲稽查，若發生業者違規收費或違反「停車場法」等相關規定，將據以裁罰；若產生消費爭議，也會立即派值班人員到場協助化解。

交通局表示，已告知業者，未來只要有任何民眾申訴、消費者反映有不合理收費情形，市府必然會積極介入，密集增加稽查機率與次數，以消弭民怨，維持停車場業之市場秩序；對於違規業者，最重可撤銷其停車場登記證，無停車場登記證者，最高可處1萬5000元罰鍰，並要求立即停止營業，仍繼續違規營業者，可依行政執行法處以30萬元以下怠金，並得連續處罰。

(中時)