詹啟賢：若重提三一九槍擊案是故意炒作
前中國國民黨副主席詹啟賢今天表示，重提三一九槍擊案是選舉的故意炒作，他很遺憾；為什麼他接國民黨副主席時沒人質疑？現在卻提出來，只因他要選國民黨主席嗎？
表態參選國民黨主席的詹啟賢中午接受廣播節目訪問，談到外界認為有本土派支持，黃復興就不會支持，及有人重提三一九槍擊案時說，這些都是黨內因選舉故意炒作，對黨不好，這樣的基調持續，國民黨沒機會，因為有排他性。
什麼是本土派？他說，所有人定義不同，省籍是劃分界線嗎？應該不是；統獨立場是劃分界線嗎？也不盡然。或許有人過去被分為本土派，但因個人因素使本土派與黃復興間有矛盾。國民黨包容、多元，大家都在共同理念下建設台灣，現在卻變敵對。
至於三一九槍擊案，詹啟賢表示，如果被煽動，令人遺憾。所有黨員幾乎已遺忘三一九槍擊案，如果要提沒關係，他當時身為奇美醫院院長，從醫療專業做該做的事，沒政治考量，假設有什麼曖昧或不正當，這麼多年應已被揭露，為何還要故意這樣？
詹啟賢說，西元2008年登記黨內不分區立委時，黨內高層7人小組，有1人反對，就用三一九槍擊案理由硬拉下他；如果不能接受，為何讓他擔任馬蕭競選執行總幹事、國民黨副秘書長。當時他希望報告，但黨主席說不需要。1060126
(中央社)
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