澳網青少女單打 梁恩碩無緣4強

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台灣網球小將梁恩碩今天在澳洲公開賽（Australian Open）青少女單打賽事，遭對手以直落二盤數擊敗，無緣晉級4強。

開賽後，梁恩碩雖有3個破發點，都被烏克蘭女將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）守下，只能先以3比6讓出首盤。

次盤柯絲堤雅克攻勢更強，梁恩碩第1局就被破發，第3局再失守狀況下，瞬間以0比4落後，最終以1比6丟掉。

梁恩碩終場就以3比6、1比6遭柯絲堤雅克以直落二盤數擊敗，無緣晉級4強。1060126

(中央社)