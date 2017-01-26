以為找不回來了 士林彩券伯開心領失物
67歲何伯伯在士林夜市擺攤賣彩券，照顧生病的家人，昨天價值新台幣30萬元彩券卻遭竊，他已做最壞打算，警方今天迅速逮到嫌疑人，何伯伯開心領回失而復得的彩券。
何伯伯在士林賣彩券超過10年，不管颳風下雨，都能看到阿伯身影，他努力撐起家計，讓生病的家人們可以好好休養，隨著年關將近，昨天傍晚6時13分，他照常到士林夜市擺攤，準備趁年前多賺一點好過年，沒想到裝滿彩券的包包被竊，他焦急地哭了出來，不知去哪籌這筆錢。
台北市警局士林分局迅速調閱監視器畫面，很快就逮到林姓慣竊，並找到阿伯遭竊的彩券，何伯伯稍早來到警局領回彩券，原本憔悴帶有淚痕的臉龐，展露出許多不見笑容，不斷向警方道謝。
警方指出，找回的失物裡，除了現金3000元已被林嫌花光，其餘彩券都完好如初。
何伯伯向警方表示，自己靠彩券維生，還有生病的家人要照顧，被偷時真的慌了，很怕這個年恐怕難過了，心中也早有最壞打算，沒想到警方這麼迅速就破案，還找回失物，感激之情難以回報。1060126
(中央社)
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