日股收紅 美道瓊破2萬點關卡激勵

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東京股市今天在美股道瓊指數首次突破2萬點關卡鼓舞下收紅。市場期盼川普政府經濟計畫提振成長，激勵美股走高。同時，汽車安全氣囊製造商高田公司股價連續第2天飆漲。

日經225指數收漲344.89點，或1.81%，來到19402.39點；東證一部指數收漲23.43點，或1.54%，來到1545.01點。

高田（Takata）繼昨天收盤狂漲18.22%後，今天收盤再大漲19.27%，來到619日圓。高田昨天重申公司希望避免法院主導破產案，股價聞訊勁揚。1060126

(中央社)