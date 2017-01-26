春節時薪工 雇主應加倍給薪

農曆春節要上班的打工族不要讓權益睡著了。高市府勞工局今天指出，1月27日至30日期間工作（即除夕到初三），時薪至少應新台幣266元，如雇主未依法給付要依違反勞基法裁罰。

民國106年1月1日起法定時薪為133元。高雄市勞工局長鄭素玲指出，事業單位往往以為工讀生任期短，沒有那麼多法令限制，但實際上工讀生的權益和正職勞工一樣，如果事業單位僱用人數5人以上，工讀生到職時，就應為工讀生投保勞健保；逢國定假日應加倍給薪，至少每小時266元起跳。

勞工局說，若工讀生單日排班超過8小時、單週排班超過40小時，性質上都屬於加班，與正職勞工一樣，都必須以前2個小時計給4/3倍時薪、2個小時以上計給5/3倍時薪；如果一週內工作6天，第6天的加班費除須加乘外，工作1至4小時內以4小時計，5至8小時以8小時計，9至12小時以12小時計。

第7天務必要讓工讀生休息，以免違法，此外，鄭素玲說，即使春節期間繁忙，雇主仍應注意，不可使工讀生單日工作超過12小時。

勞工局說，春節後會加強對相關企業的勞工出勤狀況進行稽查，違者依勞基法裁罰2萬到100萬元。1060126

(中央社)