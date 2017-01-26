友邦拒大陸利誘 綠委：佩服布吉納法索
民進黨立委黃偉哲今天表示，佩服友邦布吉納法索不為中共所利誘，但因為布吉納法索這項訊息以透露價碼已哄抬到500億美元，那台灣要給多少億？這也讓外交上感到蠻大的壓力。
彭博（Bloomberg）報導，布吉納法索外長巴瑞（Alpha Barry）表示，與大陸有連結的企業與人士願提供資金，要布吉納法索轉為承認大陸，將可獲得500億美元或更多，但布國不會切斷與中華民國的邦交。
黃偉哲今天在受訪時表示，佩服友邦布吉納法索不為中共所利誘，過去中共對我們友邦利誘有之，例如海地地震，中國就阻礙聯合國派出救難部隊賑災，因為海地是我們的邦交國，因此就這部分來說，希望中共不要再對友邦利誘或威脅。
黃偉哲說，中共要賄賂布吉納法索的金額有500億美元，大於布吉納法索全國人民不吃不喝工作一年半的所得，所以這錢不可謂不大；但這相對也對台灣形成壓力，因為布吉納法索這項訊息透露價碼了已哄抬到500億美元，那台灣要給多少億？因此，除了感謝布吉納法索外，另一方面也在外交上感到蠻大的壓力。
國民黨立委林德福則說，這樣的事件，一方面讓大家看到布吉納法索與台灣過去深耕的外交關係，但是從另外一個角度閱讀，更看見現況民進黨政府在兩岸關係處理，並沒有非常妥當，跟過去馬政府8年執政相較，兩岸關係持續惡化，也看不見轉機。
林德福說，究竟大家在惡化的兩岸關係中，是不是要繼續保持這個狀態，還是能開啟更多溝通的可能性，這是政府不該迴避的課題，需要認真面對。1060126
(中央社)
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