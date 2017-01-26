怕過年!32歲無男友女白領求住院

農曆年來了，但是不是每個人都歡喜過年，擔心回家被催婚，大陸武漢32歲的吳女士是一家銀行的理財經理，一周前她找到武漢市心理醫院睡眠治療中心主任張昌勇，說自己煩躁頭暈，白天坐立不安，晚上徹夜難眠，希望醫生能把她收治入院，借此逃避回家。

張昌勇仔細詢問得知，吳女士工作業績突出，唯一遺憾的就是個人問題一直沒有著落。離春節還有一個多月，父母就一天一個電話催問她找男朋友的事。電話裡得知家裡已經給自己張羅了好幾個相親對象，就等著她過年回家見面。

眼看春節越來越近，一想到要面對親戚們的盤問和接二連三的相親，吳女士就開始頭暈頭疼，夜夜睡不著。張昌勇用量表測評後，認為她的心理狀況並未嚴重到需入院治療的地步，以心理疏導為主，配合一些鎮靜安眠的藥物，就能改善症狀。

張昌勇說，吳女士其實就是典型的「年關焦慮症」，積極調整心態是預防的關鍵。對於婚戀問題，首先應擺正自己的心態，不能把自己當成是剩下的。對於相親，年輕人要理解老人的良苦用心，以一種平和心態，充滿自信去面對，家長們也要給孩子們適當的空間，不要干預過多。

(旺報)