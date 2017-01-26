春節領新鈔注意人潮 通霄警勤宣導
歲末年終春節將至，家家戶戶除了大掃除外，總會在新春佳節之前至銀行提領現金或換領新鈔，為了維護轄區治安及民眾財產安全，通霄警分局即日起在轄內人潮較多及偏遠之金融機構，全面派遣安全維護駐守勤務，以提高見警力讓歹徒不敢違法。
通霄分局長張嘉煌指出，為防止歹徒利用新春假期前，民眾需提領大量現金之際趁機行搶，警分局內勤警力編組，專責執勤金融機構駐守勤務，並藉由執行駐守勤務時，針對出入金融機構存提款民眾，加強宣導防搶、防竊（扒）、防詐騙，分發宣導傳單，提醒民眾隨時提高警覺，共同防制有心之歹徒不敢起貪念之心。
通霄警分局呼籲，存提領現金時請多留意身邊的陌生人，如需要，可與鄰近的分駐、派出所聯繫或撥打110，警方將會提供護鈔服務、民眾舉家外出，住宅防竊巡邏、夜歸婦女防搶、代叫計程車等項目，希望民眾能多加利用申請，讓全家外出遊玩時能快快樂樂的出遊，安安心心返家共度春節假期。
(中時)
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