年初一高雄百貨福袋開賣 漢神最大獎60萬汽車

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漢神巨蛋今年大年初一福氣袋，祭出市價60萬元汽車，讓民眾試試手氣。（柯宗緯攝）

高雄大遠百年初一推限量福袋，最大獎6萬8機車。（柯宗緯攝）

大年初一拚手氣！高雄多家百貨公司推出限量福袋，業者喊出保證還本，但年初一不能睡到飽，最早9點30分開賣，福袋從100元到1688元不等，最大獎是漢神巨蛋逾60萬汽車，大立逾12萬gogoro，新光左營更可一人抱回蘋果系列產品套餐。

漢神巨蛋9點30分開賣兩款福氣袋，「金雞福氣袋」持漢神超集卡扣10點，再加百元抽獎，最大獎60.9萬汽車，總獎金逾120萬，CP值堪稱業界最高。「尋寶趣福氣袋」持卡不過點，再加200元，有2張抽獎券及1張百元禮券等好禮。

大立百貨10點30分開賣福袋，每份1688元，限量250元，袋袋有獎，皆有超值禮市價6000元經典暖冬彼得兔冬被，最大獎為12萬5000元的電動機車gogoroS。

新光三越左營店11點開賣「丁酉雞年新春福袋」限量300份，每個1000元，最大獎一人獨享蘋果全餐，帶回iMac、iPad Pro、iPhone7等5項，總價逾10萬元，另可抽機票、住宿券。

高雄大遠百11點開賣888個「金雞報喜-新春福袋」雙重送，每個500元，含500元遠百商品券+50元紅利券+摸彩券乙張，可帶回6萬8,000元「天外騎機」YAMAHA機車、喬山EZTONE搖擺震動機等多種好禮。

大統和平店10點30分開賣「雞會多多超值福袋」1,588元，限量368袋，袋袋有驚喜，最大獎6萬8500元SYM 三陽 Mio 115機車，總價值逾20萬。

義大世界購物廣場9點30分開賣「開運福袋」，限量1500份，憑E卡加200元可購買，內有義大世界200元禮券，可抽最大獎7萬5000元KYMCO光陽機車LIKE 125。

環球新左營店「新春開運」骰福袋活動，初一至初下午3點30分至4點，現場擲骰子可獲對應點數福袋，每日限量100份，贈完為止。另1月底單日消費滿千，可抱回Panasonic家電等大獎。

(中時)