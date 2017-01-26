湖北H7N9再增2例 患者病危已被隔離

《湖北日報》報導，中國湖北省衛生計生委25日發布，該省又確診2例H7N9病例。2017年以來，湖北省已先後確診3例人感染H7N9病例。目前患者病情危重，在醫院隔離住院治療，其密切接觸者均沒有出現異常。

1月24日，經江西省疾病預防控制中心覆核檢測，結合病例臨床表現和流行病學調查結果，確診1例湖北省H7N9病例。該患者為男性，65歲，現住黃梅縣小池鎮，發病前一周內無禽類接觸史和活禽交易市場暴露史。目前患者病情危重，在江西省定點醫院隔離住院治療，其密切接觸者均沒有出現異常。

同日，經湖北省疾病預防控制中心覆核檢測，確診1例湖北省H7N9病例。該患者為女性，78歲，現住漢川市劉家隔鎮。

目前，大陸已進入H7N9流感疫情高發季節，人感染H7N9流感輸入和發病風險持續增高。湖北省衛計委提醒，冬春季節是人感染禽流感的高發季節，目前沒有特效的治療手段，因此預防措施非常重要。

(旺報)