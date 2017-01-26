田弘茂：沒有恐嚇李遠哲 願說明

前中研院長李遠哲說，曾在2000年總統大選前夕因支持陳水扁遭現任海基會董事長田弘茂威脅。田弘茂今天說，他當時絕無言語恐嚇的事情，願在年後返國時對外說明。

中央研究院前院長李遠哲日前出書自曝，2000年總統大選表態支持當時總統參選人陳水扁前夕，曾被當時副總統參選人蕭萬長的支持人士威脅「殺光全家」。

李遠哲25日在電視節目中證實，這位人士就是現任海峽交流基金會董事長田弘茂。

田弘茂正受邀訪問美國學界，今天中午抵達美國。他透過海峽交流基金會下午發表簡短聲明。

田弘茂說，事件已發生將近20年，時間有點久遠，「但是我很清楚，當時絕無言語恐嚇的事情」。他與李遠哲是鄰居，也是朋友，相信中間一定存在誤會與誤解，讓李遠哲有這樣的感覺與感受，還有這件事情引起各界關注，田弘茂表示，「個人覺得很遺憾」。

他說，願意在年後返國時，在適當的時機當面向李遠哲說明與溝通，希望能夠化解當年的誤會與不愉快，若有需要，也會向媒體說明。1060126

(中央社)