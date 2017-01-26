高美溼地、梧棲漁港過年遊玩好去處
今年春節有6天連假，為提供民眾更多旅遊選擇，台中高美溼地及梧棲漁港過年期間仍開放民眾進入，台中市政府農業局並將委請當地協會以輪值方式派員加強巡守及清潔維護。農業局提醒，請民眾造訪高美濕地時遵守保護區規定，以維護自身安全。
農業局表示，高美溼地設有長度691公尺的木棧道供民眾欣賞美景，並可近距離觀察豐富的保護區生態，雖然民眾能行走至棧道末端進入永續利用區進行生態體驗，但巡守員仍會視每日漲潮情形關閉、清空保護區，因此籲請民眾詳讀公告管制事項並遵守保護區規定，如漲潮海流流向岸邊，應遵從巡守員指示離開，避免發生事故。
體驗完高美溼地後，民眾也可順道逛逛梧棲漁港選購新鮮魚貨。農業局提醒，為保障買賣雙方權利，魚貨直銷中心每個出口皆設有公秤，民眾可多加利用，如有問題可向直銷中心管理室值班人員反應。
(中時)
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