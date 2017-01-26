珠海又見土豪村 賣地分紅村民人分逾百萬
據《新快報》報導，2017年廣東最新土豪村已誕生：珠海斗門井岸坭灣村！據悉，該村村民分紅的錢，主要是賣地所得。此次參與分紅的村民約2000人，分紅總額達5億元（人民幣，下同），每人可分得25萬元左右。第一期每人10萬元分紅於23日開始發放，第二期每人15萬元將於春節後發放。
隨著城市化的推進和大規模的徵地拆遷，擁有豐富土地資源的農村日益成為城市人羨慕的對象。該村此次分紅的5億元，絕大部分是賣地所得。而像斗門坭灣村一樣賣地致富的農村，珠海還有不少。
據瞭解，由於徵地拆遷，橫琴新村、三灶魚弄村等地的很多村民每戶獲得補償超過500萬元，一夜暴富的新聞在這裡並不奇怪。有村民坦言，分紅多少主要看徵地，徵得越多發得也越多。如果沒有徵地，僅靠集體的廠房、出租屋等物業收入，分紅就要差一大截。
(旺報)
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