恐嚇李遠哲？田弘茂：絕無此事 願當面說明
針對中研院前長李遠哲25日接受專訪時證實，2000年總統大選他表態挺陳水扁，當時曾被支持蕭萬長的人士警告恐有殺生之禍，該名威脅他的人就是現任海基會董事長田弘茂。
對此受邀到美國學界訪問的田弘茂，今天在美發聲明否認，「絕無言語恐嚇的事情」。他指出，願意在年後返國的時候，在適當的時機當面來向李遠哲說明與溝通，希望能夠化解當年的誤會與不愉快，如果有需要，也會向媒體來說明。
田弘茂表示，這個事情時間有點久遠，畢竟這是將近二十年前的事情。「但是我很清楚，當時絕無言語恐嚇的事情，我們是鄰居，也是朋友，我相信這中間一定有什麼誤會與誤解，對於李院長有這樣的感覺與感受，還有引起各界的關注，我個人覺得很遺憾。」
以下是田弘茂聲明全文：
「關於李遠哲院長1月25日晚間提到的事情，台北時間廿六日中午剛抵達美國，受邀至學界訪問的田弘茂董事長，對此發表簡短聲明。田弘茂表示：這個事情時間有點久遠，畢竟這是將近二十年前的事情。但是我很清楚，當時絕無言語恐嚇的事情，我們是鄰居，也是朋友，我相信這中間一定有什麼誤會與誤解，對於李院長有這樣的感覺與感受，還有引起各界的關注，我個人覺得很遺憾。我願意在年後返國的時候，在適當的時機當面來向李院長說明與溝通，希望能夠化解當年的誤會與不愉快，如果有需要，也會向媒體來說明，謝謝大家的關心。」
(中時電子報)
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