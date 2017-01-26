毛小孩嚴重怕鞭炮 專家建議千萬別抱抱

過年期間常常會有民眾放鞭炮慶祝，家中如果有嚴重害怕鞭炮聲的毛小孩，動物行為治療師戴更基強調千萬不要在寵物害怕時擁抱牠，此時也不要給寵物玩具或零食。

越來越多民眾家中會養寵物，但常常到了過年時，有些寵物會害怕外面不時傳來的鞭炮聲。對此，動物行為治療師戴更基指出，如果是嚴重害怕鞭炮聲的寵物，家中可以加裝隔音窗，降低鞭炮煙火聲的音量。

戴更基說，除此之外，千萬不要在寵物害怕時擁抱牠，也不要安慰牠，因為狗狗從主人的行為中看到的是一個害怕或是焦慮慌張的主人，這些方法不但無法穩定牠們，反而會加重恐懼的嚴重度，即便主人是穩定態度也不可以抱牠安慰牠，因為在牠恐懼焦慮的時候給了牠關注，反而會增強牠的恐懼及焦慮。

也不要用食物或是玩具吸引或是逗弄牠，這時間點讓零食玩具關聯上鞭炮煙火，不但沒有改正行為，反而把零食玩具轉為恐懼的象徵。戴更基說，寵物在恐慌的時候，腦部無法產生學習，千萬不要想「訓練牠」。

戴更基建議可以請獸醫師開藥，暫時使用BZD類藥物，但這類藥物只是短暫幫助動物放鬆，依賴藥物並不會減低牠們的恐懼，只是讓牠們沒有反應而已。

至於輕微害怕鞭炮的寵物，戴更基說，沒那麼嚴重的狗，在鞭炮煙花聲音響的同時，全家都要演戲，像是開懷大笑，拿出好吃的東西，拿出好玩的玩具，也可以把牠最愛的食物拿出來吃掉，讓狗發現 「煙花炮竹帶來主人的歡樂」，可以逐漸導正牠原本的認知，讓牠對煙花炮竹逐漸不害怕，甚至變成喜歡。

或者使用安定背心跟耳罩，不過耳罩需要透過訓練佩戴，不然寵物會立馬抓掉。戴更基說有一個單一的方法可以立即處理好，需要多方面的配合。1060126

(中央社)