川普築牆還令出錢 墨西哥總統：休想

墨西哥總統潘尼亞尼托，今天譴責美國總統川普決定在美墨交界大規模築牆，還要墨西哥付這筆錢。他表示，墨國絕不出任何築牆費用，但仍未決定是否取消下週與川普會面。

法新社報導，潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）透過全國電視談話說：「我對美國決定繼續築牆感到遺憾並予譴責，這種牆多年來分化而非讓我們團結起來。」

提到川普誓言要墨西哥付這筆築牆費時，潘尼亞尼托說：「我已講過，現在再說一次：墨西哥絕不付一毛築牆費用；墨西哥在此提出並要求，請尊重我們是個完整主權國家。」

潘尼亞尼托表示，他會等本週在華府開會的高階墨西哥代表團的報告，與州長們及國會議員討論後，再決定下一步行動。

路透社報導，儘管墨西哥國內要求取消兩國元首會面，墨國外長維德加瑞（Luis Videgaray）今天仍表示，兩國元首下週的峰會「暫且」維持。

川普今天一早簽署包括在美墨邊界築牆的行政命令時，正值由維德加瑞率領的一個墨西哥代表團抵達白宮會談，這個時間點引起墨西哥舉國憤怒，知名政治人物與社群媒體視美國此舉經深思熟慮，讓墨國政府努力與川普接觸淪熱臉貼冷屁股。

不過維德加瑞說：「兩國元首31日在華盛頓的會面仍維持確認，會面暫且仍將舉行。」維德加瑞並表示，部分「正面元素」需由會談產生，包括川普對美國是墨西哥非法武器來源一事的承認，他還提到川普的公開談話仍是盼見墨西哥經濟茁壯。（譯者：中央社陳亦偉）1060126

(中央社)