過年必聽歌曲 恭喜恭喜傳唱71年

今天是小年夜，每逢過年期間常聽的賀年歌曲，「恭喜恭喜」已傳唱71年，且原是慶祝抗日勝利歌曲；「賀新年」、「迎春花」也問世超過一甲子。

「每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜」，歌詞簡單易懂，旋律琅琅上口，歷經多次翻唱，但原曲帶有些許憂傷，因「恭喜恭喜」原是慶祝對日抗戰勝利歌曲。

有「歌仙」之稱的音樂人陳歌辛，1946年以筆名「慶餘」詞曲創作「恭喜恭喜」，由兄妹檔歌手姚敏、姚莉演唱，陳歌辛在抗日期間曾被捕3個月才釋放，「恭喜恭喜」是慶祝抗戰勝利後第一個農曆新年，更為紀念戰爭犧牲的士兵及人民。

「賀新年」是1948年歌手張帆演唱，「賀新年，祝新年，新年啊年連年，願大家都過個太平年」，歌曲節奏歡快，年味非常濃厚。

曲調輕快的「迎春花」是姚敏創作，原唱是1950年代知名歌手、有「中國歌后」美譽的張露，張露也是歌手杜德偉母親。「正月裡來迎春花兒開，迎春花開人人愛」，張露清亮嗓音唱著「迎春花」，充滿春天氣息。

「財神到」是典型賀年歌曲，敲鑼打鼓喜氣洋洋，收錄在歌手劉文正1981年專輯「恭喜恭喜」。「財神到，財神到，財神來到我家的大門口，迎財神，接財神，把財神接到我家裡頭」，祈求新的一年財源滾滾來。

2000年後賀年歌曲，雙人團體「中國娃娃」2001年演唱「發財發福中國年」，舞曲風格搭配賀年歌詞，「財神來敲我家門，娃娃來點燈，新夜紅包加鞭炮聲，多財又多福」，可愛又討喜。

藝人王彩樺2010年以韓國女團「T-ARA」翻唱歌曲「保庇」爆紅，歌名喜氣，老少咸宜，一推出就獲熱烈回響，更成為當年尾牙熱門表演歌曲，「保庇、保庇、保庇、保庇、保庇、保庇、保庇噢」，歌曲洗腦，有聽有保庇。1060126

(中央社)