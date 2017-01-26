春節假期後拚甄選 考生放鬆別放空
對高中應屆畢業生來說，剛結束學測，迎接春節假期，身心放鬆許多，但升學季緊接而來，專家建議春節時可先翻翻甄選簡章，或抽空實際到各大專校院走一走，找到理想的校系。
學測成績單預計於2月16日寄發，大考中心當天也會公布各科級分與總級分人數百分比累計表、各科五標等。在這些攸關勝敗的資訊到手前，考生能做的準備不多。
升學輔導專家劉駿豪表示，很多學生會用春節假期做甄選的備審資料，其實不用那麼焦急。他建議，這段時間應該先確定自己的志趣，找出幾個目標校系，估算落點，等到甄選第一階段結果出爐，再依據自身通過校系設計備審資料也不遲。
劉駿豪建議，考生可先參考105年學測篩選通過分數，瞭解各校的區間，例如台大門檻約在67級分左右，清大、交大約64級分，找到自己的大致落點。接著可翻翻簡章，瞭解目標校系的「篩選倍率」，是否與自身優勢科目相符。
甄選第一階段報名在3月8日至10日，3月16日公告第一階段篩選結果，3月底至4月是第二階段指定項目甄試時間，由各校系自行安排，預計4月27日前公告錄取名單。1060126
(中央社)
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