國1仁德交流道 增設北上出口匝道通車
國道1號仁德交流道增設北上出口匝道終於完工，今天下午3時通車，將可分流原出口匝道30%車流。
台南市長賴清德今天主持仁德交流道增設北上出口匝道通車典禮，他說，可以解決台南市仁德區、東區等周邊交通壅塞問題。
台南市仁德區中山路交通負荷越來越重，市府和交通部合作，分4個階段改善，包括第一階段調整交流道東西側匝道路口號誌週期及綠燈秒數，第二階段於南下匝道出口處於中山路路肩增設1右轉車道改善工程，第三階段於南下出口匝道新增車道直接匯入裕義路工程改善，第四階段增設北上出口匝道工程。前3階段已於100年至104年間分期分段完成。
第四個階段的仁德交流道增設北上出口匝道，也於今年1月完工，今天下午3時通車，總經費約新台幣2億2000萬元，不僅可分流高速公路下台南交流道車流，也可降低中山路交通負荷，有效紓解市區車潮，使仁德、歸仁地區進出台南市區更順暢。
高公局表示，通車後，仁德交流道北上將有2處出口，往仁德、歸仁及台南市區可利用原有中山路出口匝道行駛。往永康、大灣或台南市區，可行駛新設出口匝道，避開尖峰時段原出口匝道的車流。1060126
(中央社)
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