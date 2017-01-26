美專家建議川普勇於挑戰北京 重振亞太領導

美媒報導，美國三位知名亞太專家指出，美國退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的決定可能在亞太地區造成一個危險的真空，讓本來就在那裡「秀肌肉」的中國變得更強。他們呼籲，川普新政府必須重振在亞太地區的領導力。華盛頓要敢於挑戰北京。

美國之音26日稱，25日美國前駐華大使洪博培、前貿易代表白茜芙和丘博保險集團首席執行官伊萬格林·伯格為美國有線電視新聞網（CNN）撰寫評論文章，強調亞太地區對美國利益至關重要。

該文說，全世界數萬億美元的經濟一半以上都在亞太地區。隨著數十億亞洲人加入中產階級大軍，世界經濟的重心將進一步向那裡轉移，並稱與亞洲的直接貿易已經在支撐著美國300多萬的就業機會，未來還會有更大的潛力。

三位作者指出，但是在亞洲的增長面臨越來越大的阻力，整個地區的民族主義和保護主義在上升，中國對美國尤其構成挑戰。

文章寫道，「增長放緩、停滯的改革、重商主義政策正在中國製造一個更為艱難的環境，而北京對外正在尋求更強硬的政策。」

「美中關係會讓美國獲益，但是如果不能推進兩國利益，這種關係無法維繫，」三位專家指出，「即使在擴大合作的同時，華盛頓也必須願意挑戰北京，特別是當中國試圖破壞以規則為基礎的秩序，或當其行動威脅美國利益時。」

一天前，美國總統川普簽署行政令，退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）。三位專家警告說，新政府決定退出TPP可能在這一地區留下一個危險的真空，破壞美國的安全和繁榮，讓本來就在那裡「大秀肌肉」的中國變得更強大，削弱我們的盟國和夥伴。

報導引述該文章稱，儘管沒有直接點名中國，但是三位專家指出，由「不太友善的國家」來填補美國領導力留下的真空，這樣的局面可能需要幾十年的時間才能扭轉，還會帶來巨大的經濟代價。他們指出，川普政府能夠、也必須重振美國在亞太的領導力。

(旺報)