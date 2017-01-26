高雄燈會預料遊客創新高 籲搭大眾運輸

高雄燈會每晚將會施放煙火，高市府呼籲民眾注意交管及多利用大眾運輸工具。（柯宗緯攝）

2017高雄燈會藝術節1月30日初三開幕，愛河兩岸從五福路到七賢路將布滿特色燈飾，每晚兩場煙火，今年更首度祭出「大港花火秀」1/30、2/04、2/11三場，2/11閉幕當晚萬人提燈大遊行，預料今年遊客數將創下500萬新高，高市府呼籲注意交管及多搭大眾運輸賞燈。

燈會場域管制時間為1/30至2/12之17時至23時，範圍包含前金區河東路以東、市中一路以西、七賢二路以南與五福三路以北區域，前金區河東路及鹽埕區河西路之七賢一路至五福三路段，禁止車輛通行與停放。

要來愛河逛燈會以及欣賞水上劇場煙火秀和光榮碼頭港灣煙火秀的遊客，可搭乘捷運至市議會站或鹽埕埔站，步行約3分鐘即可抵達會場。

1月30日、2月4日及2月11日將在第一港口施放「大港花火秀」，1/30、2/4之19時至24時及2/11之21時至2/12之02時，管制範圍包含鼓山區哨船街、蓮海路、萬壽路(鼓山一路口、鼓山一路133巷口管制進出)、忠義路、興國路及旗津區廟前路(海岸路至發祥街段)禁止車輛通行(當地民除外)，

欲觀賞大港花火秀的民眾，可搭乘捷運至西子灣站，從2號出口轉乘付費接駁公車至中山大學隧道口，再步行前往西子灣或搭乘旗鼓航線至旗津觀賞煙火，渡輪營運至次日凌晨2時，大港花火秀施放期間，預期將吸引超過30萬人潮湧入西子灣及旗津地區，利用大眾運輸將是最佳選擇。

2月11日萬人提燈大遊行為維護遊行隊伍及觀賞民眾安全，遊行隊伍行經路段，將實施交通管制，管制範圍包含前金區五福三路（河西路至成功一路段）東向車道、鹽埕區五福四路(七賢三路至河西路段)全線、七賢三路（五福四路至公園二路段）北向車道、大勇路（新樂街至五福四路段）等禁止車輛通行與停放，管制路段周邊設有改道導引牌面，請民眾多加留意配合改道。

觀光局曾姿雯局長表示，民眾可至2017高雄燈會藝術節官網了解燈會活動相關消息，或透過高雄廣播電台、警察廣播電台及高雄市即時交通資訊網了解各區域交通及人潮狀況，祝福所有民眾都能快快樂樂出門，平平安安回家。

(中時)