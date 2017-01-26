腳麻走不動？老翁闖鐵軌遭普悠瑪撞斃

一名老翁昨天闖越暖暖火車站鐵軌，遭北上的普悠瑪列車撞斃，東部台鐵交通也因此受到影響。

小年夜生憾事！基隆暖暖火車站前平交道附近，發生一起死亡意外，一名身分不明的老翁疑似未注意到平交道號誌，嘗試穿越鐵軌，結果遭過站不停的普悠瑪號當場撞上魂斷黃泉，車上乘客還能明顯感受到列車急煞的後座力，而這起事故也連帶影響北上列車通行。

據鐵警局指出，今天上午9時許，台鐵一輛壽豐開往樹林普悠瑪號列車，行經暖暖車站後，列車長突然看到鐵軌上有位老翁橫跨鐵軌，由於普悠瑪號並未停靠暖暖站，所以列車速度很快，列車長當下緊急全力煞車，但仍撞上老翁，而老翁遭列車強烈撞擊卡在第五節車廂下，當場殞命。

當時普悠瑪號上搭載230位旅客，大多是遊客及返家旅客，列車急煞後乘客紛紛探視窗外，後來得知列車「撞死人」，甚至還有人雙手合十為死者助念，大部分人對於死亡意外造成誤點頗為無奈。台鐵在1小時後派出列車接駁旅客，這起事故也造成列車雙向中斷，影響4千名旅客，約莫花了2小時，在上午11時許才恢復正常通車。

附近居民表示，暖暖交流道附近因為被矮房包圍，所以並無設置柵欄阻絕行人通行，不過有許多老人家為了貪圖方便，常常捨棄平交道而私自跨越鐵軌，每年幾乎都有好幾位長者因此喪命，希望台鐵能協助設置柵欄，避免類似意外發生。

員警到場勘驗後，發現老翁身上並無身分證件，但研判可能是居住於附近的當地人。死者身穿卡其色外套、牛仔褲，呼籲家中若有人失蹤者，可以前往鐵警局洽詢認領。

(中時)