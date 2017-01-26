澳網》姊妹爭后！史上第28次威廉絲內戰

大威廉絲次輪6比3、6比2擊敗沃吉莉。(美聯社)

前球后美國女將小威廉絲挺進澳網女單決賽。(美聯社)

暌違14年，墨爾本網球公園將再度上演威廉絲「姊妹爭后」戲碼，小威廉絲（Serena Williams）26日只花50分鐘，就以6比2、6比1淘汰本屆澳網最大黑馬、34歲的魯西琪（Mirjana Lucic-Baroni），周六將與姊姊大威廉絲（Venus Williams）爭奪女單冠軍。

這將是威廉絲姊妹職業生涯第28次正面對決，也是大滿貫賽的第15次與大滿貫決賽的第9次。不論從哪個角度，對戰成績都是妹妹小威占優，特別是在大滿貫決賽取得9勝2敗的壓倒性優勢。

「我沒看前一場（大威）比賽，但我很為姊姊驕傲，很替她高興，」小威賽後微笑著說：「姊姊對我來說一直都是最難對付的對手，這麼多年來我們都經歷了許多的事情，打入決賽的意義重大。不管最後結果如何，可以確定的是拿下澳網冠軍的一定是『威家人』！」

大滿貫賽上一次出現「威家內戰」為前年美網8強，若為決賽則是2009年溫布頓，結果都是小威獲勝。至於姊妹倆前一次會師澳網決賽，更已經是2003年的往事，小威當時贏得生涯6座澳網冠軍的第1座。

小威26日在女單準決賽遭遇塞爾維亞老將魯西琪，面對左腳有著厚重繃帶的對手，小威沒有任何手下留情，全場一發得分率高達9成2，僅發生10次非受迫性失誤、5度破發成功，輕鬆挺進決賽。倘若奪冠，她將以23冠超越德國「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）的22冠，締造網球公開賽年代大滿貫女單冠軍紀錄。

(中時電子報)