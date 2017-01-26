春節前後趕工，中市府籲事業單位加強安全

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為保障勞工權益及維護工作安全，台中市勞動檢查處春節連假期間不打烊。（台中市府提供）

年關將近，歲末趕工、維修等臨時及動態性作業增加，為職災高風險期間，尤其是工廠從事入槽維修及清洗等局限空間作業、屋頂作業及使用吊籠進行大樓外牆清洗，均應小心謹慎。台中市政府勞工局呼籲，為保障勞工安全與健康，除勞工朋友要加強本身工安警覺外，事業單位更要做好安全措施，加強勞安管理及落實承攬責任，避免發生職業災害。

勞工局提醒，石化及化學工廠歲修期間，從事入槽維修及清洗作業稍有不慎易發生缺氧中毒災害，因此入槽作業應有進入許可程序及管制、局限空間內氧氣、硫化氫等危害物質濃度測定與良好通風換氣設施；暫停運轉期間，化學設備內的危害物質應確實隔斷或排除，並注意危險物品管制及相關設施的自動檢查。

從事屋頂作業時，應加強架設護欄、安全母索、鋪設踏板、落實勞工佩戴安全帽、安全帶等必要防護器具；使用吊籠從事大樓清洗作業時，為避免發生物體飛落、墜落等災害，吊籠應於申請檢查並取得合格證後才能使用，並由訓練合格人員操作，作業勞工要確實使用安全帶及救命索，以防墜落。

勞工局長黃荷婷也呼籲，以移動式起重機進行招牌等起重、吊掛作業，應加強安全裝置檢查及作業範圍人車管制，並嚴格要求使用起重機從事搭載人員作業的安全規定；瓦斯分裝場及使用危險物品工廠等，應注意電源、火源的管制，並加強防災應變與通報措施。

至於營造工程則應特別注意「墜落」、「倒塌崩塌」、「感電」防災措施，尤其墜落造成勞工罹災比例最高，應注意高處開口的防護、施工架及模板支撐的穩定性，並嚴格督促勞工應確實佩戴安全帽、安全帶等相關防護器具。

黃荷婷表示，春假期間各事業單位管理機制多處停頓或由少數人員輪班作業，為防止意外災害發生，事業單位主管經加強廠區安全巡視，並建立緊急應變與通報系統，隨時掌握廠區狀況。

黃荷婷強調，唯有「尊嚴勞動、生命無價」才是企業經營的核心價值，雇主應加強工安管理，並遵守《職業安全衛生法》相關規定，各事業單位應積極啟動自主安全檢查機制，建立良好職安文化，讓勞工朋友與其家人都能平安過好年。

(中時)