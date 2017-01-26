謝霆鋒衝去問謝賢又當爹？挨髒話回應

謝霆鋒問謝賢是否真要當爸，被對方用髒話回應。（圖／達志影像）

謝霆鋒80歲的爹謝賢和小49歲女友CoCo交往11年，去年底被爆CoCo有喜，疑將幫謝霆鋒、謝婷婷再添弟妹，昨(25日)謝霆鋒被問此事，忍不住笑說：「有叫妹妹去問，結果爸爸送了兩句粗話給我『黐×線』（罵人腦子有病之意），那我跟爸爸的回應一樣」。

謝霆鋒和鄭容和等人昨晚現身《決戰食神》電影首映，被問謝賢是否將再當爸一事，謝霆鋒打趣表示第一時間就叫妹妹衝去問爸爸，結果被謝賢用髒話打臉否認，他也將父親的回應送給大家，逗樂在場媒體。

此外，昨網上翻出謝霆鋒、王菲先前在機場候機室，王菲主動獻吻的照片，對此謝霆鋒低調僅回：「真的嗎？喔！」記者虧兩人甜蜜，他則再開啟省話模式說：「喔！」並表示之後會在香港過年，但不回答會不會和王菲一起度佳節。

(中時電子報)