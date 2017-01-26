苓雅分局春安宣導 辦三分球大賽

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苓雅分局選定轄內中正籃球場舉辦三分球大賽，透過與民互動參賽過程以增進警民關係。（柯宗緯翻攝）

苓雅分局選定轄內中正籃球場舉辦三分球大賽，透過與民互動參賽過程以增進警民關係。（柯宗緯翻攝）

106年苓雅分局加強春節期間安全維護工作，「治安平穩」、「交通順暢」、「服務熱心」為三大主軸。

三多路派出所響應在地化為民服務，特選定轄內中正籃球場舉辦三分球大賽！透過與民互動參賽過程以增進警民關係，並透過輕鬆有趣方式宣導防竊、防搶、防詐騙！

活動現場報名踴躍，參賽者皆表示此宣導方式既新奇不無聊、又能拉近警民關心，其比賽過程刺激有趣，讓更多民眾與警互動並得知新知！希望年年都會舉辦！

陳國文所長並頒發獎狀予前三名參賽者，希望透過此活動讓年輕人肯定自己能力，以達更有效的犯罪預防宣導！

(中時)