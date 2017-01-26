新任食藥署長 高醫大教授吳秀梅接任

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高醫大教授吳秀梅將接任食藥署長。（衛福部提供）

衛福部食品藥物管理署長姜郁美今年1月16日退休，今天行政院確認由高雄醫學大學藥學院教授兼院長吳秀梅接任，並將於2月10日上任，吳秀梅是藥學專家，並致力於將化妝品領域與醫學、藥學結合，在學生眼中是認真的教師。

吳秀梅是高雄醫學大學藥學博士，曾任高醫大藥學系主任、香粧品學系主任等職務；任教高雄醫學大學期間，曾獲該校優良教師獎、傑出研究獎、產學合作獎及經濟部生物技術研發成果創意應用競賽獎項。

不過藥學背景的她，是否能掌握食品相關議題，也引發外界關注。對此，衛福部指，吳秀梅研究專長為分析生技，並長期關注藥學領域，表現相當傑出，相信可為國人的食品藥物安全把關。

(中時)