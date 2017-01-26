春節來宜蘭必嚐 許聖梅一吃就落淚的蔥油餅

三星飛蛋雞地(本報資料照片)

不少人都愛吃蔥油餅，為了買好吃的餅遍尋全省，北台灣有幾家必吃的店，大家比較知道的是於基隆的「周家早餐店」，是前行政院長孫運璿生前最愛吃的蔥油餅；或位在宜蘭礁溪每天都大排長龍的柯氏蔥油餅。但是，你有吃過一種吃過薄脆地像披薩餅皮的披薩蔥油餅嗎？正是位在礁溪交流道口的「三星飛蛋雞地」推出的三星蔥起司蔥油蛋餅，酥脆口感讓名嘴許聖梅一吃就落淚。

許聖梅一家人都愛吃餅，三星飛蛋雞地的蔥油蛋餅，她和家人一吃就上癮，平時錄影雖然很忙，但有時一想到就流口水，馬上和家人開車到礁溪解饞。「三星飛蛋雞地」的名字非常特別，看人一大直難忘，原來這家店的老闆王湧，一直是行銷業界鬼才，人稱湧哥。前年跨足小吃餐飲店，在台北開設的台灣最後一家鹽酥雞店，因為俏皮的店名，上遍了新聞報導，爆脆的口感美味的滋味更在一年內就登上人氣五大鹽酥雞之列。

後來又在好朋友和老饕的激勵下，共同投資再開設第二家話題小吃店，其中蔥油餅的部份，特別改變傳統又濕又軟加豬油的缺點，還花了一年時間請法國的披薩師傅研究下，正式推出薄脆不油膩有獨特口味的飛彈型披薩蔥油餅。

許聖梅說，湧哥推出酥脆到像餅乾一樣的蔥油餅皮，不僅顛覆一般蔥油餅軟爛的既定印象，沒有豬油的油膩感，再加上起司和大把在地三星蔥花的特殊口感，鹹香美味外加牽絲的口感，色香味勾動味蕾的感動，難怪全家人都愛吃到無法自拔，這樣好吃到讓人落淚的「三星蔥起司蔥油蛋餅」，她認為是春節走春和吃膩大魚大肉的最佳選擇。

柯氏蔥油餅(本報資料照片)

Box:北台三大蔥油餅地點

三星飛蛋雞地：宜蘭縣頭城鎮北宜路一段5號(礁溪交流道口)

( 除夕休假.春節期間照常營運)

周家早餐店：基隆市中正區信二路309號

柯氏蔥油餅：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

(中時電子報)