陳菊慰問清潔隊並發放紅包 感謝辛勤付出
今天是小年夜，陳菊市長於今(26)日上午前往北鳳山區清潔隊停車場，慰勉終年辛勞的清潔隊員們，感謝他們辛勤的付出，讓大家感受到市容環境的改變，也期勉所有清潔隊員在新的一年繼續努力，為維護環境努力打拚。
陳菊市長除祝福清潔隊員新年快樂外，更肯定環保局同仁任勞任怨的完成各項任務，像是去年初，受到霸王級寒流的影響，同仁們不畏寒風的全力投入魚屍的清運工作，接連幾個颱風肆虐後的災後復原，更是在最短的時間內讓市容恢復，還給市民一個乾淨的環境。
在尼伯特風災重創台東後，更積極動員機具及人力，協助台東儘速恢復，登革熱防疫工作，更是辛苦，全年無休，創下歷年防疫最佳成績，防疫成果不是僥倖，這些都是需要清潔隊員的努力與付出才能順利完成的，因此自今(106)年1月開始比照其他縣市，將清潔獎金提高為8000元，以激勵工作士氣。
環保局表示，清潔人員從事相關廢棄物清理、溝渠清疏等環保工作，且為配合民眾需求，大部工作時間在下午至晚間，辛勞程度及環境不佳與高危險性較其他職業高，逢國家清潔週的每天垃圾量相較平常增加2-3倍，每天約達2000噸左右，今年春節連假期間垃圾清運援例農曆初一至初三停止清運，同時也安排適當人力針對觀光景點及重點地區加強清掃維護，呼籲請市民朋友於垃圾停止收運時間將垃圾妥善包裝貯存，勿丟棄於戶外，共同維護環境整潔。
(中時)
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