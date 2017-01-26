搶春節出遊商機 九族推英雄樂園

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搶攻春節出遊商機，九族文化村推出「奧特曼英雄」主題樂園，帶領民眾重溫「鹹蛋超人」回憶；泰雅渡假村春節門票優惠，入園還可免費泡溫泉。

九族文化村與日本、香港合作，今天起推出「奧特曼英雄 Ultra Heros」大型互動式主題館，規劃10多個展區，透過科技互動遊戲，讓遊客好玩、好看、好拍。購票入園，再進入「奧特曼英雄本部」需另購票，但場外有7公尺高公仔可免費拍照。

業者表示，六、七年級生的童年記憶「鹹蛋超人」已正名為「奧特曼英雄 Ultra Heros」，園區與影集的知識產權總代理合作，推出國內首次以奧特曼英雄為主題的樂園，內部規劃多種情境展區、限量珍藏品展示、主題遊戲攤位、商品販售等。

業者表示，園內櫻花逐漸綻放，春節入園遊客有機會欣賞早開櫻花，日式和風造景、日式美食小物、全台物產展春節設展，九族櫻花祭則在2月2日起跑。春節期間入園全票新台幣780元，櫻花祭門票優惠580元。

位於國姓鄉的泰雅渡假村春節連假期間逆勢推出門票優惠，門票原價450元只要299元，遊樂設施一票玩到底、贈送溫泉，露營則為每人598元，南投縣民初二入園憑身分證明，門票只要200元，台中市民則為初五，同樣憑證明享200元優惠價。

業者表示，泰雅渡假村溫泉脈源來自合歡山，屬於紅香、瑞岩溫泉脈，水質為弱鹼性的碳酸氫納泉，園內住宿飯店是國姓鄉北港溪溫泉區第一家取得合法溫泉標章的溫泉渡假飯店，春節入園可免費泡溫泉。1060126

(中央社)