澎監春節連線懇親 收容人解思親情懷
農曆春節前夕，澎湖監獄一連2天舉辦春節電話孝親活動，讓1553名收容人在年前向家人報平安，每人雖只有短短5分鐘，卻讓收容人一解年節思親情懷。
澎湖監獄典獄長邱泰民表示，澎監在春節連續假期期間，於27日除夕和30日大年初3的上午8時至11時舉辦收容人接見會，其餘連假時段，全天不辦理接見。
邱泰民表示，澎監因地處離島，家屬探望不易，因此特別在春節前夕，一連舉辦2天的電話懇親活動，讓每名收容人可在與家人通話5分鐘，除向家人報平安和拜年外，亦可紓解收容人思親情懷。1060126
(中央社)
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