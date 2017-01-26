陸過年發紅包給爸媽 未婚者可免
成年子女多會在過年時給父母紅包，表達感恩。在中國大陸，每家做法差異大，未婚者通常不用包紅包給父母，但可能買些禮物。
傳統上，過年是長輩包紅包給晚輩。不過，包紅包給父母也是許多成年子女展現孝心的方式，至於金額多寡則取決於個人的經濟狀況和所在地區的風氣。
中央社記者詢問大陸數名已在工作的已婚或未婚人士。會包紅包給父母的，大多是一人包人民幣500到1000元（約新台幣2300元到4600元）。只有一人說，會包1萬元（約新台幣4.6萬元）給爸媽。
這樣的數據，跟在大陸網路上看到的討論差異不大。
一些未婚者說，還沒結婚就可以一直領紅包。即使如此，他們還是會在過年時買禮物給父母。也有人即使未婚，還是包紅包給爸媽表達心意，做法沒有一定。
比較特別的是，受訪者中，如果是已成家的男性，不管是否包紅包給父母，都主動提到自己是獨生子、必須承擔父母的養老責任。
「我爸媽都是農村人，沒養老金，老了就只能靠我了。」對他們來說，春節紅包只是給個過節氣氛，平常能否照顧父母所需才是最重要的。
其中一名男性說，他最擔心父母生大病會需要龐大支出，儘管這幾年大陸醫保覆蓋率提高，讓他減輕擔憂，但仍決定為父母買商業保險，平常這些保險支出就由他負擔。1060126
(中央社)
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