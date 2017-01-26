港人2017發紅包 9年來最慷慨
一項調查顯示，港人在今年農曆年發紅包的金額較以前慷慨，也是近9年來最慷慨的一次。
香港研究協會於13至24日調查了1068名市民，當中69%受訪者屬於需要發紅包的已婚人士。
調查指出，需要發紅包的受訪者中，7%表示將會發港幣100元（約新台幣400元）的紅包，較去年增加2個百分點；16%表示將會派發50元（約新台幣200元），上升6個百分點。
最多人表示將會派發20元（約新台幣80元）的紅包，比率較去年下跌1個百分點。
整體而言，27%的受訪者表示今年派發紅包的總額較去年多；12%表示減少；58%表示差不多。
協會方面表示，今年港人派發紅包的金額較以前多，也是近9年來最慷慨的一次，相信與全球經濟形勢改善及香港經濟趨於穩定有關。1060126
(中央社)
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