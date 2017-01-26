昇恆昌首推「購物滿額抽名車」活動

昇恆昌在新春期間推出滿額抽百萬名車活動。（陳麒全攝）

這也是桃機首次將汽車搬到管制區內展示。（陳麒全攝）

搬過需先用大吊車將車吊入航廈內。（昇恆昌提供）

再拆掉整個落地窗玻璃將車駛入。（昇恆昌提供）

桃園機場去年12月底歡慶機場旅客運量突破4千萬人次，正式晉級為A級的國際機場，而昇恆昌免稅商店深耕桃機多年，並為桃園機場公司最重要的合作夥伴之一，也特別在今年的新春期間，祭出「滿千萬人、送百萬車」活動，自小年夜1月26日起至3月20日止，旅客於「昇恆昌桃園國際機場免稅商店」及「昇恆昌免稅預購網」單筆消費每滿新台幣8,800元（菸類商品、餐廳、Cafe的消費除外），憑售貨單號上網登錄，即可參加Mercedes-Benz E-class百萬名車（價值新台幣252萬元）抽獎活動，這不僅是昇恆昌首次最大手筆的滿額抽獎活動，更是國內免稅商店史上第一次抽百萬名車的活動，希望藉此提高旅客買氣。

進入年節旅遊旺季，不少民眾早計畫好趁年假期間出國度假，犒賞自己一年工作的辛勞，根據移民署的統計，去年春節期間，從小年夜至初五，出入境旅客爆增到109萬人次，桃園機場公司也預估今年春節期間疏運量將較去年再成長6.87%，可望突破116萬人次。而在這國人出國旅遊的高峰期，昇恆昌免稅商店也推出成立至今最強促銷，提供兩輛百萬名車供民眾抽獎，希望歡慶桃園機場旅運量破紀錄的同時，也能刺激旅客消費，搶攻年節旅遊商機。

昇恆昌免稅商店總經理江建廷表示：「首次嘗試滿額抽百萬名車，一方面是與機場同步，慶祝邁向A級國際機場之列，同時也感謝機場公司對昇恆昌一直以來的支持，並透過這次活動活絡整體機場商業銷售氣氛，提高機場的營收與獲利。」

為了這次的抽車活動，昇恆昌還花費了近百萬元，在26日清晨0時開始，將二台百萬名車用大吊車先吊進航廈內，再用人力推車，小心翼翼地慢慢推到第二航廈自動通關台後方的展示區，一直到清晨5時才完成整體的展示區工程，這也是桃機首次將汽車搬到管制區內展示。

(中時)