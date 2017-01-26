小港醫院與華山基金會攜手 送愛讓長輩幸福過年

小港醫院與華山基金會攜手送愛讓長輩幸福過年。（柯宗緯翻攝）

小港醫院與華山基金會小港愛心天使站合作辦理「港醫華山送年菜，愛長輩幸福過年」的愛老人公益活動，由全院職員工、志工及社區民眾一起來共襄盛舉，希望能為獨居長輩們募集年菜，讓長輩們可以在冷冽的寒冬裡，感受到來自醫療院所溫暖的關懷。

醫院除了透過e-mail向全院職員工發佈年菜招募訊息與張貼活動海報外，院長侯明峰更是親自帶頭捐贈，因此在短短一個多月的時間內，就募集了256份年菜，顯示港醫人不管是職員工還是志工，都是非常關愛與疼惜社區長輩的。

1/24（三）下午院長也趁著年前特別撥空帶領港醫的志工伙伴與華山基金會小港站站長一同前往訪視關懷住在社區中的獨居長輩們，除了祝福長輩們新年快樂外，最重要的就是奉上募集來的幸福年菜，包括有六菜一湯一甜點，還有溫暖的抱枕跟貼布，看著長輩們一個個露出開心滿足的笑容，真的是令人非常感動。

小港醫院院長侯明鋒表示，「能跟志工伙伴一起出來送年菜給長輩這是很難得的行善機會，很希望能一直看見跟守護長輩們開心的笑顏！也期待這樣的社區關懷送愛行動，能夠一直延續下去，除了善盡醫院的社會責任外，同時也支持長輩們有尊嚴的在社區中生活」。

華山基金會自民國88年成立，開始服務在地三失（獨居、失智、失能）長輩，提供免費關懷訪視、陪醫取藥、原床泡澡、護甲服務、年節關懷及促進社會參與等多項服務，目前全台服務約21,000名長輩，歡迎加入『愛老人』關懷行列，以行動支持長輩服務，目前全台尚缺3成服務經費，認助一位長輩一年服務經費約15,000，或擔任到宅服務志工，愛心專線：(07)807-1150吳站長。

(中時)