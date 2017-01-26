有夠旺！大福興彩券行刮刮樂 百萬獎連連發

高市大福興彩券行去年有公司行號員工集資買6本2000元刮刮樂，幸運刮出2張百萬大獎，今年除再集資買10本外，還看準台彩春節破天荒加碼10億元獎金，決定包牌大樂透10連碰20組拚手氣。(劉宥廷攝)

1名阿伯上午才買2本2000元刮刮樂，就刮出1張百萬獎，下午開心跑來兌獎。(劉宥廷攝)

彩券行老闆郭國民(左)仔細檢查後大喊「恭喜啦！中100萬元」；店家也讓阿伯現場兌獎，讓他抱回現金過好年。(劉宥廷攝)

高市大福興彩券行去年有公司行號員工集資買6本2000元刮刮樂，幸運刮出2張百萬大獎，今年除再集資買10本外，還看準台彩春節破天荒加碼10億元獎金，決定包牌大樂透10連碰20組拚手氣；沒想到，1名阿伯上午才買2本2000元刮刮樂，就刮出1張百萬獎，下午開心跑來兌獎。

農曆春節集資買彩券或刮刮樂，是試手氣拚年終獎金加碼好時機！去年有公司行號員工集資18萬元到苓雅區大福興彩券行買6本2000元刮刮樂，結果就刮出2張100萬元大獎，羨煞不少其他沒跟到的同事；今年集資號召令一下，該公司員工踴躍出資，以500元為一個單位，總共集資51萬元。

集資員工今下午抱著整疊鈔票到大福興彩券行，買了10本2000刮刮樂共30萬元外，還將剩餘的21萬元投入加碼的大樂透上，包牌10連碰20組，員工開心表示，希望今年能刮出千萬大獎。

而就在店家忙著接待絡繹不絕的客人時，1名阿伯拿著1張2000元刮刮樂請店家看看是不是中大獎，彩券行老闆郭國民仔細檢查後大喊：「恭喜啦！中100萬元」；阿伯驚覺自己中大獎，開心說：「早上才剛買的2本，竟然就有1張中百萬，好幸運」。店家也讓阿伯現場兌獎，讓他抱回現金過好年。

郭國民指出，以前過年期間大樂透每天開100組百萬大獎，但不少人兌獎兌到眼酸、眼麻，台彩公司今年乾脆大加碼、大放送，改成除夕至初2每天開1組10個號碼的特別大獎，民眾只要對中其中6個號碼，就可以得到百萬大紅包。郭說，民眾若用連碰方式包牌中獎率大大提升，獎金金還會加倍。

(中時)