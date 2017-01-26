有夠旺！大福興彩券行刮刮樂 百萬獎連連發
高市大福興彩券行去年有公司行號員工集資買6本2000元刮刮樂，幸運刮出2張百萬大獎，今年除再集資買10本外，還看準台彩春節破天荒加碼10億元獎金，決定包牌大樂透10連碰20組拚手氣；沒想到，1名阿伯上午才買2本2000元刮刮樂，就刮出1張百萬獎，下午開心跑來兌獎。
農曆春節集資買彩券或刮刮樂，是試手氣拚年終獎金加碼好時機！去年有公司行號員工集資18萬元到苓雅區大福興彩券行買6本2000元刮刮樂，結果就刮出2張100萬元大獎，羨煞不少其他沒跟到的同事；今年集資號召令一下，該公司員工踴躍出資，以500元為一個單位，總共集資51萬元。
集資員工今下午抱著整疊鈔票到大福興彩券行，買了10本2000刮刮樂共30萬元外，還將剩餘的21萬元投入加碼的大樂透上，包牌10連碰20組，員工開心表示，希望今年能刮出千萬大獎。
而就在店家忙著接待絡繹不絕的客人時，1名阿伯拿著1張2000元刮刮樂請店家看看是不是中大獎，彩券行老闆郭國民仔細檢查後大喊：「恭喜啦！中100萬元」；阿伯驚覺自己中大獎，開心說：「早上才剛買的2本，竟然就有1張中百萬，好幸運」。店家也讓阿伯現場兌獎，讓他抱回現金過好年。
郭國民指出，以前過年期間大樂透每天開100組百萬大獎，但不少人兌獎兌到眼酸、眼麻，台彩公司今年乾脆大加碼、大放送，改成除夕至初2每天開1組10個號碼的特別大獎，民眾只要對中其中6個號碼，就可以得到百萬大紅包。郭說，民眾若用連碰方式包牌中獎率大大提升，獎金金還會加倍。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。