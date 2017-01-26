彰縣推洋仔厝溪堤岸道路 交通部核定補助3.39億
彰化縣政府為便利洋仔厝溪兩側堤岸交通往來，積極爭取推動「洋仔厝溪兩側堤岸道路拓寬工程」，其中南岸道路的「洋仔厝溪堤岸道路第三標南岸標工程」2016年12月2日正式通車，這項工程總經費為2.85億元。
彰化縣長魏明谷關心縣內交通建設，上任後積極爭取洋厝仔溪兩岸堤岸道路拓寬工程，2015年8月13日獲交通部公路總局同意核定補助縣府3億3900萬元整工程經費，目前縣府正辦理規劃設計作業，預計於2017年下半年辦理工程發包。
魏明谷指出，洋仔厝溪是彰化縣重要的區域排水系統，從彰化市往下游流經秀水鄉、和美鎮，在鹿港鎮省道台17線西側出海。早期洋仔厝溪兩側既有的堤岸道路寬度狹小，縣府考量洋仔厝溪上游剛好位於彰化市國道1號彰化交流道附近，下游位於鹿港鎮省道台17線附近的特性，並逐年向中央爭取經費辦理堤岸道路拓寬，期將來能提供往來彰濱工業區與國道1號彰化交流道間一條便捷的道路。
彰縣府歷年來已陸續完成第一標南岸標（即鹿港頂番婆至省道台17線間南岸）、第三標南北岸標工程（即線東路之線東橋至139甲彰草路間北岸），完成拓寬的道路長度約7公里，路寬北岸為15公尺，南岸12公尺。
這項計畫工程完工後，可有效疏解鹿和路、彰鹿路及彰草路車流，完善地區整體交通系統；促進彰化、秀水、鹿港整體商業發展，活絡地方經濟，緊密結合生活圈；加速彰化、秀水、及鹿港城鄉之道路服務水準，促進地方觀光產業與區域發展繁榮。
(中時)
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