Abc牙醫集團西進大陸 與上海悅心健康集團簽約

Abc牙醫集團西進大陸昨與上海悅心健康集團簽約。（柯宗緯翻攝）

「臺灣Abc牙醫集團」在南臺灣深耕20年，目前有13家大型診所，同時在日本、澳洲也有分支機搆。自ECFA簽訂後，兩岸之間醫療交流頻繁，近年來Abc牙醫集團在大陸醫療市場積極拓展：目前已經在大陸成立了兩家口腔醫院與九間門診部，區域輻射大連、廈門、武漢、烏魯木齊等地。

面臨臺灣有眾多優良醫生人才，密度較高，內部市場太小而限制產業發展，Abc決定積極走出國際，恰逢大陸市場的需求遽增，醫療人才不足，這也是臺灣醫療行業的契機。

Abc牙醫運用完善的服務管理與豐沛醫師群等資源來拓展與開發大陸市場。經過幾年不斷調整方針與當地結合，積累了成功的管理模式與良好的發展制度。

因而於2016年獲得 「上海悅心健康集團」的青睞，經過一年不斷的交流後；雙方對於大陸市場有共同的遠見與計畫；並於2016年底確定大陸合作投資長遠發展計畫，25日於高雄君鴻飯店，由「Abc牙醫集團總院長-謝尚廷醫師」與「悅心集團總裁-王其鑫先生」，作為雙方代表簽訂投資合約。

悅心健康集團是台商斯米克集團旗下在深圳證券交易所掛牌的上市公司。悅心健康集團近年來通過整合兩岸醫療和養老資源及併購和戰略投資優質股權等集團化運營方式，積極轉型進入以醫養結合為核心的大健康產業，努力在中國的大健康產業中謀劃更重要的市場位置，力爭早日實現讓“悅心健康”成為中國重視健康的中高端家庭的首選品牌。

目前，公司正透過自建發展、對外購併控股股權、戰略投資參股等方式，建立一個從預防保健、醫療、康復、養老的大健康服務鏈，結合醫療和養老保險及全病程的大數據管理，搭建一個產業、地方政府、學術機構、研究機構及國際化資源整合的“產官學研國”的大健康平台，為客戶提供全面、完整、可信賴的大健康服務體系。

此次的雙方投資合作凸顯出臺灣優質醫療在中國大陸的發展具備優勢；台灣國際化的醫療水準與專業的醫療技術、服務軟實力在大陸跟東南亞地區，極深具吸引力與競爭力，目前仍具領先地位。

面對中國大陸口腔醫療市場，未來開展的健康產業項目包含：引進先進醫療技術、醫療服務模式、醫材設備、和專家教育培訓等，共同在未來打造「悅心和Abc牙醫集團」的國際品牌。

(中時)