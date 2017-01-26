體恤中市建設局外勤人員 天一圓德基金會捐禦寒外套

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台中市長林佳龍（中）與建設局長黃玉霖（左）感謝天一圓德社會福利慈善事業基金會捐贈外套。（盧金足攝）

台中市長林佳龍為建設局吉祥物穿上禦寒外套。（盧金足攝）

天冷心暖！「天一圓德社會福利慈善事業基金會」體恤市府建設局外勤同仁長時間在外辛勞工作，今天（26日）捐贈137件冬季禦寒外套予外勤人員，由市長林佳龍代表受贈；林市長感謝天一圓德基金會熱心公益，帶給市府更多溫暖力量，並肯定外勤人員不辭辛勞投入台中建設，打造更優質的生活環境。

天一圓德基金會外套捐贈儀式今天在市府台灣大道市政大樓舉行，包括林佳龍、建設局長黃玉霖、天一圓德基金會董事長張趙忠誠、常務董事莊登賓、總幹事涂碧宜，都到場見證。路平小英雄聯盟：「平平(威蜂小隊長)」、「安安(MonBe猴)」及「路路(露露桃)」，也驚喜現身。

林佳龍與黃玉霖為三名吉祥物穿上天一圓德捐贈的外套，並祝福在場所有建設局外勤同仁新年快樂。

「路平、燈亮、水溝通！」林佳龍表示，建設局外勤同仁平日致力鋪橋造路，甚至颱風期間，全年無休投入全市各項公共建設，相當辛苦，感謝同仁努力付出，也感謝天一圓基金會捐贈禦寒工作服裝，帶給市府更多溫暖力量。

林佳龍說，天一圓德基金會平日也積極到許多地區舉辦冬令救濟活動，發放慈善物資，默默為社會付出，希望能有更多人一起響應公益，讓社會充滿愛與關懷。

天一圓德基金會董事長張趙忠誠表示，台中縣市合併後，各項建設突飛猛進，市府建設局外勤工作人員平日工作相當辛苦，因此決定捐贈禦寒外套，希望為他們帶來更多溫暖。

黃玉霖表示，今年市府增購包括高空作業車、抓斗車等設備，有助於提升全市的防救災能量；此外，也舉辦教育訓練，幫助外勤人員取得修剪樹木等專業證照，感謝團隊平日對建設的貢獻與付出，市府將持續努力，打造更美好的大台中。

(中時)