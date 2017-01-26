春節流感應變作戰 彰縣衛生醫療總動員

我要評比

鑑於農曆春節將近且寒流頻繁，為避免流感疫情升高，彰化縣衛生醫療總動員，轄除12家急救責任醫院提供24小時全天候緊急醫療服務外。衛生福利部彰化醫院、彰化基督教醫院、彰基兒童醫院、二林基督教醫院、鹿港基督教醫院、員林基督教醫院、秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院等8家醫院亦開設有類流感門診，有流感相關症狀的民眾可多加利用，避免於急診久候。

為避免春節期間急診壅塞，彰化縣衛生局召開2017年度度彰化縣春節流感應變措施討論會，邀集本縣12家急救責任醫院共同研商應變措施及各項調度機制，除12家急救責任醫院提供24小時全天候緊急醫療服務外，彰基、秀傳系統的醫院亦提供類流感門診，避免於急診久候。

(中時)